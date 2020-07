Dijual Terbatas Hanya 8.500 Pasang, Air Jordan 1 x Dior Bisa Dibeli di Indonesia, Seharga Rp200 Juta 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pecinta sneaker di tanah air patut senang.

Pasalnya sepatu kolaborasi yang paling dinanti tahun ini, Air Jordan 1 x Dior resmi telah diluncurkan dan siap dimiliki sejak beberapa pekan lalu.

Namn yang membuat heboh pecinta lantaran sepatu ikonis tersebut dijual dengan harga yang tidak masuk akal.

Dari harga resmi yang sekitar 29-31 juta, koleksi tersebut dijual dengan harga hampir 200 juta.

Beberapa akun barang-barang streetwear di Instagram mencantumkan harga fantastis tersebut.

Akun @29sneakers.id mengunggah foto Air Jordan 1 x Dior disertai harga Rp 199,5 juta. Ia mengunggahnya pada dua hari lalu.

Dior x Air Jordan Collaboration (1) (kompas.com)

Sementara akun @tigrail mengunggah sepatu ini dengan harga Rp 195 juta dan memberikan tiga pilihan ukuran.





FORMAT UNTUK CONSIGNMENT : ??HARGA TERMURAH HANYA @tigrail?? Air Dior High US 7.5 US 9 US 10 IDR 195.000.000 FOR ORDER AND CONSIGNMENT LINE : @tigrail . Tigrail, Bringing you the best steals & deals for your hype necessities. Don't miss out on any steals we have ?

A post shared by TIGRAIL (@tigrail) on Jul 19, 2020 at 9:30pm PDT