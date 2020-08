Ilustrasi - Jubir Covid-19 Way Kanan Benarkan Wabup Positif Corona, Anang: Ada Riwayat dari Jakarta.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Jumlah penambahan terkonfirmasi positif Covid-19 sebagaimana yang di rilis pemerintah Provinsi Lampung pada 10 Agustus 2020 adalah benar.

Kepastian tersebut disampaikan Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Way Kanan Anang R.

“Kronologis sebagai berikut, P7 (pasien 7) yang tidak lain adalah Wakil Bupati Way Kanan (Edward Anthony), usia 62 tahun alamat Way Kanan,” ungkap Anang R yang juga menjabat Kadis Kesehatan Way Kanan, Senin (10/08/2020).

Anang menjelaskan, pada Selasa (4/8/2020) sampai Kamis (6/8/2020), pasien tersebut mempunyai riwayat perjalanan dari Jakarta, dan pada Sabtu (8/8/2020) mengeluhkan demam.

Lalu, kata Anang, pasien melakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit di Bandar Lampung.

“Dari pemeriksaan rapid test, hasilnya reaktif. Selanjutnya dilakukan pengambilan PCR swab pertama dengan hasil positif Covid-19," jelas Anang.

Kemudian, kata Anang, pada Minggu (09/08/2020), kembali dilakukan pengambilan PCR swab kedua dengan hasil positif Covid-19.

Selanjutnya, dilakukan tracking terhadap kontak erat dengan pasien tersebut.

“Sebanyak 22 orang dan dilakukan pengambilan PCR swab pertama,” ujarnya.