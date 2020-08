ASDP Jadwalkan Penyeberangan, Penumpang Bisa Check in 2 Jam Sebelum Berangkat 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry akan menerapkan sistem jam pemberangkatan sesuai dengan tiket.

Humas PT ASDP cabang Bakauheni Saifulahil Maslul Harahap mengatakan, sistem keberangkatan nantinya seperti kereta api dan pesawat.

Pengguna jasa bisa memilih waktu keberangkatan sesuai dengan keinginan.

"Nantinya pengguna jasa bisa check in paling cepat dua jam sebelum waktu keberangkatan yang ada pada tiket. Check in terakhir tepat sebelum waktu keberangkatan. Jika keberangkatannya pukul 10.00 WIB, terakhir bisa check in pukul 09.55 WIB," kata dia, Rabu (12/8).

Seperti pesawat dan kereta api, jika calon penumpang kapal melewati batas waktu keberangkatan tanpa konfirmasi pembatalan, atau pengalihan jadwal sebelumnya, maka tiketnya akan hangus.

Untuk pembatalan dan pengalihan jadwal bisa dilakukan paling lambat 2 jam sebelum keberangkatan.

"Dengan sistem ini, kita melakukan manajemen waktu. Begitu juga dengan pengguna jasa. Mereka bisa melakukan manajemen waktu untuk keberangkatan. Tidak lagi menumpuk pada satu waktu," bebernya.

Saiful melanjutkan, selain manajemen waktu keberangkatan, penyeberangan Bakauheni-Merak akan menerapkan sistem kuota. Di mana setiap waktu keberangkatan akan ada batasan kapasitas.

"Misalnya pada keberangkatan pukul 10.00 WIB, kapasitasnya 500 penumpang dan 250 unit. Untuk pembeli tiket melebihi kapasitas tersebut, secara otomatis masuk pada jam keberangkatan kapal berikutnya," kata dia.

Kebijakan ini, kata dia, diharapkan bisa menghindari adanya penumpukan penumpang pada waktu tertentu.