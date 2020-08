Kadiskes Way Kanan Anang R. 2 Pasien Asal Way Kanan Dinyatakan Sembuh Covid-19, Total 8 Orang Pasien Sembuh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Dua warga Way Kanan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi.

Kadiskes Way Kanan Anang R yang juga bicara gugus tugas kabupaten Way kanan membenarkan 2 dari 14 kasus konfirmasi Covid-19 Way Kanan, kembali dinyatakan selesai isolasi di rumah sakit pemerintah pada tanggal 27 Agustus 2020.

“Yang sebelumnya 6 kasus sudah dinyatakan selesai isolasi, dan sekarang tambah 2 sembuh, total sembuh menjadi 8 orang,” kata Anang R, Jumat 28 Agustus 2020.

Selanjutnya kata Anang R, 2 orang kasus selesai isolasi tersebut yakni Ny. DA (P17), usia 27 tahun dan Tn. UP (P20), usia 59 tahun, alamat Blambangan Umpu, Way Kanan, merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid-19 Tn. HF (P16) Way Kanan.

Sabtu 15-08-2020, Ny. DA (P17) dan Tn. UP (P20) didapatkan hasil PCR Swab pertama dan kedua dengan Positif Covid-19. Ny. DA (P17) dan Tn. UP (P20) dalam keadaan sehat dan untuk mempercepat pemulihan walaupun tidak ada gejala maka dilakukan isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Pemerintah.

Senin 24-08-2020, P17 dan P20 Way Kanan kembali dilakukan pengambilan PCR Swab ketiga.

Selanjutnya pada Kamis 27-08-2020, Ny. DA (P17) dan Tn. UP (P20) didapatkan hasil PCR Swab ketiga dengan Negatif Covid-19.

Selanjutnya Ny. DA (P17) dan Tn. UP (P20) terpantau sehat dan tidak ada keluhan, sehingga rekomendasi dari Dokter Penanggung Jawab Pasien dari Rumah Sakit dinyatakan sembuh dan bisa pulang dilanjutkan isolasi mandiri di rumah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak/physical distancing dan Pola Hidup bersih dan sehat. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)