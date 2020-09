Operasi Yustisi Tim Gabungan Way Kanan Sasar Pasar-pasar

PENERAPAN PROKES - Tim Gugus Tugas Way Kanan memberi sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan, Senin (21/9).

Dokumen Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan bersama pemkab dan Kodim 0427 menggelar Operasi Yustisi di lokasi Pasar Km 2 Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menyampaikan, operasi tersebut melaksanakan Pergub No. 45 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman (AKB-M2PA) bebas Covid-19 dan Surat Edaran Bupati Way Kanan.

"Operasi Yustisi dilakukan untuk penertiban disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker," katanya, Senin (21/9).

• 833 Warga Pringsewu Terjaring Operasi Yustisi, 66 Orang Dihukum Nyanyi

Petugas gabungan dari Polres Way Kanan, Kodim 0427, BPBD dan Pol-PP bersama-sama menggelar operasi di pasar untuk mendisiplinkan warga dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kasat Pol PP Waykanan Nuryadin Ali Mustofa mengatakan, ke depan petugas gabungan akan melaksanakan operasi yustisi secara mobile berkeliling di Kabupaten Way Kanan guna memutus mata rantai penyebaran Covid -19.

Ia menambahkan, setiap pelanggar protokol kesehatan dipastikan mendapat sanksi. Adapun sanksi yang diberikan beragam sesuai dengan pelanggarannya mulai dari sanksi teguran dan sanksi sosial.(ang)