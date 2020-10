HUT ke-75 TNI Tahun 2020, Polres Way Kanan Beri Kejutan Kepada Personel TNI di Kodim 0420 Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Wujud keakraban dan keharmonisan Polres Way Kanan memberikan kejutan kepada personil TNI di Komando Distrik Militer (Kodim) 0427 Way Kanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Senin (5/10/2020).

Wakapolres Way Kanan Kompol Fanny Indrawan mewakili Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung memimpin pelaksanaan kegiatan dengan diikuti pejabat utama dan anggota Polres Way Kanan.

Kedatangan rombongan personel Polres Way Kanan ini, disambut baik oleh Pasiter Kodim 0427 Way Kanan Kapten ARH Sulaiman, yang mewakili Dandim yang tidak di tempat.

Sampai di halaman Makodim 0412 Way Kanan, kue ulang tahun diberikan sebagai kado dan ucapan selamat Dirgahayu ke - 75 TNI tahun 2020 sinergi untuk Negeri Indonesia Maju, seluruh personel yang hadiri baik TNI dan Polri langsung memanjatkan doa untuk negeri tercinta.

Kemudian dilanjutkan prosesi tiup lilin oleh Pasiter Kodim 0427 Way Kanan Kapten ARH Sulaiman.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung berserta staf mengucapkan Dirgahayu ke - 75 TNI tahun 2020, semoga di usia yang ke 75 ini TNI semakin jaya dan dicintai rakyat, sinergi untuk Negeri Indonesia Maju

Kegiatan ini, merupakan bentuk keakraban dan keharmonisan antara Polri / TNI di wilayah Kabupaten Way Kanan. Kami berharap, soliditas TNI – Polri bisa terjaga, sehingga kita bisa bersama sama satu hati menjaga NKRI," Ungkap Wakapolres.

Selain itu, Kompol Fanny berharap semoga kita terus memupuk rasa saling kerjasama dalam menjaga situasi kamtibmas Wilayah Kabupten Way Kanan tetap aman dan kondusif.

Kapten Sulaiman mengucapkan terima kasih atas kehadiran di Kodim 0427 Way Kanan dalam rangka memperingati HUT ke-75 TNI tahun 2020. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)