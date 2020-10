Sempat Kabur, Sopir Truk Tronton yang Tewaskan Karyawan PT Bukit Asam Dikejar Warga

Lokasi kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera Km 13, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Jumat (23/10/2020). Dalam kejadian itu, pengendara sepeda motor Honda CB150R warna hitam bernopol BE 3390 BE meninggal dunia di lokasi kejadian.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sopir truk maut yang menewaskan karyawan PT Bukit Asam sempat kabur dari lokasi kejadian.

Namun, pada akhirnya truk tersebut dapat dikejar oleh warga.

Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera Km 13, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Jumat (23/10/2020) pagi.

Triyanto (39), warga Jalan Merpati, Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, tewas terlindas truk tronton.

Kecelakaan itu melibatkan truk tronton BE 9195 CW dan sepeda motor Honda CB150R warna hitam BE 3390 BE.

Seusai peristiwa itu, sopir truk sempat kabur dari lokasi kejadian.

Namun, truk bermuatan alat berat tersebut dapat disetop warga di flyover Srengsem.

Musrini (51), saksi mata, mengatakan, setelah kecelakaan itu, sopir truk berupaya kabur.

"Langsung digas, jadi sempat mau kabur," tutur Rini.