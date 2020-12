Tersangka Gareng. Pakai Sabu di Gubuk Kebun Karet, Warga Way Kanan Diciduk Polisi

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Satresnarkoba Polres Way Kanan ungkap kasus pelaku penyalahguna narkotika bukan tanaman jenis Shabu di Kampung Sukamaju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Tersangka berinisial MR alias Gareng (41) warga Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Narkoba AKP Firmansyah menerangkan penangkapan tersangka, berawal dari Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kampung Sukamaju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Menindak lanjuti informasi tersebut, anggota Polres Way Kanan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib langsung melakukan penyelidikan.

“Di lokasi terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk di sebuah gubuk yang berada di kebun karet,” katanya, Senin 16 November 2020.

Baca juga: Geledah Rumah di Sawah Lama Bandar Lampung, Polisi Amankan Sabu dan Pemiliknya

Baca juga: Disebut Terima Mahar Proyek Rp 1,8 Miliar, Cabup Way Kanan Juprius Akan Lapor ke Polda Lampung

Anggota selanjutnya mendekati dan menanyakan identitas laki-laki tersebut yang mengaku berinisial MR, lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lain.

Hasilnya ditemukan adanya barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 gram di atas lantai di gubuk tempat tersangka diamankan.

"Selanjutnya tersangka beserta barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap (Bong), dua lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai dan satu batang kaca pirek dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut “ ujar kasat Narkoba.

Tersangka dapat dikenai dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun paling lama 12 tahun. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)