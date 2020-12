Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung pasang lencana kepada perwira yang diserahterimakan. Sertijab Wakapolres dan Kasat, Kapolres Way Kanan: Jangan Ragu dalam Bertindak

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Polres Way Kanan gelar serah terima jabatan (sertijab) Wakapolres Way Kanan dari Kompol Fanny Indrawan dan Kasatintelkam Iptu Dony Oktorizal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di lapangan Mako Polres Way Kanan. Selasa, 24 Nopember 2020.

Pelaksanaan sertijab dihadiri Pejabat Utama, para Kapolsek Jajaran, anggota dan ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri Polres Way Kanan.

Kapolres AKBP Binsar Manurung bertindak sebagai Inspektur menyampaikan serah terima jabatan ini dilaksanakan berdasarkan surat telegram Kapolda Lampung nomor : ST / 1110 / XI / KEP./2020 tanggal 12 Nopember 2020 perihal pemberitahuan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung.

Seiring dengan pelaksanaan upacara sertijab hari ini, Kapolres Way Kanan mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan, kepada Kompol Fanny Indrawan, S.E yang telah menjabat Wakapolres Way Kanan selama 1 tahun 4 bulan dan kepada Iptu Dony Oktarizal, S.H yang telah menjabat Kasatintelkam Polres Way Kanan selama 1 tahun 4 bulan, tentunya dengan mencurahkan segenap tenaga, perhatian dan pemikiran, saudara telah bekerja keras dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab.

"Selain itu, diucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama ini untuk Polres Way Kanan menuju promoter (profesional, modern dan terpercaya)," ungkap AKBP Binsar.

Sekali lagi, Kapolres Way Kanan mengucapkan selamat datang kepada pejabat yang baru Kompol Evinater Siallagan, S.H., M.H dan Kepada AKP Saeful Nawas.

"Saya ucapkan selamat bertugas di fungsi yang baru, segera beradaptasi dengan lingkungan kerja di Polres Way Kanan. laksanakan tugas yang diberikan kepada saudara dengan penuh semangat dan tanggung jawab, saya berharap kepercayaan pimpinan dapat saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Sementara, memasuki tahun politik di 2020, Kabupaten Way Kanan akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah tentunya sangat rentan dapat menimbulkan gesekan antar kontestan beserta massa pendukungnya serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

"Polri selaku salah satu pengemban fungsi pemerintah di bidang harkamtibmas, gakkum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus menjaga netralitas diri dalam pelaksanaan agenda tersebut sehingga dapat berjalan dengan kondusif,"

"Lebih Lanjut, bahwa didalam pelaksanaan ini sesuai perintah pimpinan kita jangan pernah ragu dalam bertindak tetap semangat dalam pengamanan pilkada," tegas Kapolres. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)