KPU Way Kanan melepas distribusi logistik untuk Pilkada. KPU Mulai Distribusikan Logistik Pilkada Way Kanan 2020

Dokumentasi KPU Way Kanan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - KPU Way Kanan mulai melepas logistik pemilihan bupati dan wakil bupati Way Kanan tahun 2020 hari ini Senin 7 Desember 2020.

Hadir saat pelepasan logistik Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Saipul mewakili Bupati Waykanan, Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung, Dandim 0427 Way Kanan Letkol Gede Rama, Ketua Bawaslu Yesi Karnainsyah, Kepala Kesbangpol Indra Zakariya, Kasatpol PP Nuryadin, Kabag Ops Polres, Pasi Ops Kodim, Ketua PPK dan Panwascam 8 kecamatan.

Ketua KPU Way Kanan Refki Dharmawan mengatakan pelepasan pada hari ini dilaksanakan untuk 8 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Negeri Besar, Banjit, Pakuan Ratu, Negara Batin, Bahuga, Buay bahuga, Bumi Agung dan Rebang tangkas. Sedangkan Kecamatan sisanya yaitu Kasui, Baradatu, Gunung Labuhan, Negeri Agung, Blambangan Umpu dan Umpu Semenguk direncanakan akan diberangkatkan pada hari Selasa 8 Desember 2020.

Ketua KPU Way Kanan, Refki Darmawan mengatakan bahwa pelepasan logistik kotak dan bilik pada hari ini ini telah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari yaitu sejak diterimanya logistik dari penyedia, lalu dilanjutkan dengan sortir, pelipatan dan pengemasan.

“Sebelumnya KPU sudah menurunkan logistik untuk pemenuhan alat pelindung diri bagi penyelenggaraan adhoc tingkat PPK, PPS dan KPPS agar pelaksanaan Pilkada 9 Desember tertib protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Saipul mewakili Bupati Way Kanan mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh penyelenggara, pengawas TNI dan Polri yang telah secara bersama-sama bekerja berusaha mewujudkan Pilkada di Way Kanan dengan lancar dan sukses.

Baca juga: Seluruh Logistik Pilkada Way Kanan 2020 Sudah Tiba, KPU Mulai Packing Kotak Suara

Baca juga: Masuki Masa Tenang, KPU Imbau Paslon Pilkada Way Kanan 2020 Bersihkan APK dan Nonaktifkan Medsos

Baca juga: Chord Gitar Lagu Apakah Itu Cinta Ipank, Lirik Lagu Apakah Itu Cinta

Termasuk saat 71 hari masa kampanye Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang kita khawatir kan dan masa kampanye berlangsung dengan tertib kondusif. (Tribunlampung.co.id Anung/Bayuardi)