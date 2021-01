Rizky Febian Sapa Zayn Malik dengan Panggilan Mamang saat Live IG, Balasannya Bikin Trending Topic

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru-baru ini penyanyi Rizky Febian sedang merasa bahagia karena aksinya menyapa Zayn Malik saat live atau siaran Instagram mendapat balasan, Minggu (17/1/2021).

Meski saat siaran Zany Malik tidak banyak berkata-kata tetapi dia malah aktif membalas komentar para penggemar.

Salah satu komentar tersebut dari Rizky Febian hingga membuat momen tersebut trending di Twitter.

Sebelumnya, penyanyi Rizky Febian berhasil mendapatkan perhatian spesial dari Zayn Malik.

Kolase tangkap layar instagram @zayn/@rizkyfbian Penggemar heboh, Zayn Malik membalas sapaan Rizky Febian dalam bahasa Sunda saat siaran langsung. ()

Kala itu, penyanyi yang akrab dipanggil Iky ini iseng menyapa Zayn Malik dalam bahasa Sunda.

Tangkap layar Instagram @rizkyfbian Zayn Malik membalas sapaan Rizky Febian dalam bahasa Sunda saat siaran langsung. ()

"Mamang Zayn," sapaan singkat Iky dikutip Grid.ID, Senin (18/1/2021).

"Mamang is brother," jelas Iky kepada Zayn Malik disertai dengan emoji tangan high five.

Menanggapi sapaan Iky, Zayn Malik lanjut menggunakan kata Mamang dalam balasannya.

"You my Mamang then (Kamu berarti saudara laki-lakiku)," balas singkat Zayn.

"Mamang right back at ya (Mamang kembali padamu?)" imbuh Zayn.

