Gempita Akui Sudah Tahu Makna Boyfriend, 'Tapi Ga Tahu Gimana Bilangnya'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aksi menggemaskan putri semata wayang Gading Marten dan Gisella Anastasia kembali menarik perhatian.

Gempita Nora Marten, kini coba jelaskan makna seorang kekasih.

Hal itu diungkapkan Gempi pada pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Awalnya, Gempi terlihat muncul saat Gading menjadi bintang tamu dalam acara Okay Bos yang tayang pada Senin (18/1/2021).

Pada kesempatan tersebut, Gempita dan Gading menunjukkan kekompakan mereka.

Gempi menirukan semua ucapan Gading Marten, namun terhenti saat berjanji tak akan punya boyfriend (pacar).

Saksikan video berita selengkapnya di sini:

"I promise Daddy will not have a boyfriend," ucap Gading.