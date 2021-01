Tebang Pohon Medang di Register 45 Lampung Barat, 2 Petani Divonis 20 Bulan Penjara

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan vonis 20 bulan penjara kepada dua pelaku pembalakan liar di hutan lindung.

Dalam persidangan yang digelar secara telekonferensi, Rabu (20/1/2021), terdakwa Asun Sunarya (56) dan Saidir Rasid (49) terbukti bersalah melakukan pembalakan liar di kawasan hutan lindung Register 45 Lampung Barat.

Ketua majelis hakim Surono menyebutkan, perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pasal 12 huruf c sesuai pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan terhadap kedua terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun delapan bulan," kata Surono.

Hakim juga mengganjar keduanya dengan hukuman denda sebesar Rp 800 juta.

"Jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman kurungan empat bulan," tandasnya.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa menerima.

Putusan tersebut lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa selama 16 bulan penjara.

Kedua terdakwa terbukti menebang pohon medang di hutan lindung Register 45 Lampung Barat.

