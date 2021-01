BREAKING NEWS 9 Tahun Ayah Rudapaksa Anak Tiri di Lampung Tengah, Kini Masuk Bui

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Syamsir Alam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Perbuatan bejat ayah rudapaksa anak tiri di Lampung Tengah, yang telah berlangsung selama 9 tahun, akhirnya terungkap.

Pihak kepolisian dari Polsek Gunung Sugih menangkap sang ayah tiri berinsial MM (44), berkat laporan paman dan bibi korban B (17).

Kapolsek Gunung Sugih Iptu Widodo Rahayu mewakili Kapolres AKBP Popon Ardianto Sunggoro mengungkapkan, MM ditangkap di kediamannya di Kampung Bulu Sari, Lampung Tengah, Rabu (21/1/2021).

• Kata Bupati Lampung Tengah Atas Rencana Pemasangan Portal di Jalan Lintas Kabupaten

• Polisi Masih Buru 2 Pelaku Pembobolan Rumah di Lampung Tengah yang Buron

"Berdasarkan laporan nenek dan paman korban, pelaku diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap korban, bahkan dilakukan sejak 9 tahun lalu," kata Iptu Widodo Rahayu, Minggu (24/1/2021).

Dilanjutkan oleh Widodo, aksi rudapaksa oleh MM dilakukan terhadap B sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan saat ini sudah duduk di sekolah menengah atas (SMA).

"Aksi rudapaksa itu dilakukan saat korban masih duduk di kelas III SD, saat ini korban duduk di kelas II SMA."

"Jadi, lebih kurang sudah 9 tahun," jelas Iptu Widodo Rahayu.

Pelaku MM saat ini diamankan di Mapolsek Gunung Sugih.

Pelaku ayah rudapaksa anak tiri dikenakan Pasal 82 ayat 1 UU RI No 17 Tahun 2016 pengganti kedua UU RI No 23 Tahun 2002 dan UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di bawah umur dan dihukum penjara paling lama 15 tahun penjara.

• Ayah yang Cabuli Anak Tiri di Lampung, Tindih Korban Seusai Mandi Sore di Kamar

• Bocah SD di Lampung Tengah Dicabuli Ayah Tiri saat Rumah Sepi, Diminta Tak Cerita ke Orang Lain

(Tribunlampung.co.id/Syamsir Alam)