DPT Berkelanjutan Kabupaten Way Kanan Sebanyak 322.804 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - KPU Kabupaten Way Kanan menggelar rapat pleno daftar pemilih tetap (DPT) berkelanjutan tahun 2021 di aula Nuwa Demokrasi, Kamis (04/02/2021) kemarin.

Rapat pleno dipimpin ketua KPU Way Kanan Refki Darmawan, anggota KPU Doan Endedi, Tri Sudarto, Noprisyah Haryanto, anggota Bawaslu Nurhayati dan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Paryanto.

Hasilnya, jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 322.804.

Dari hasil tersebut terdapat 165 pemilih baru dan 429 Pemilih tidak memenuhi syarat.

Ketua KPU Way Kanan Refki Dharmawan, mengatakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa KPU Kabupaten Kota berkewajiban melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan mempertimbangkan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tentunya KPU Kabupaten Way Kanan bekerjasama lintas sektor dengan instansi terkait yang membidangi kependudukan yaitu dinas Dukcapil, Lapas Way Kanan, Polres Way Kanan, Kodim 0727 dan instansi lainnya dalam rangka mendukung pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan perundang-undangan.”Kata Refki Dharmawan melalui siaran persnya, Jumat (5/2/2021).

Refki menuturkan, pleno DPT berkelanjutan akan dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Hal itu, guna menciptakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid dan berkualitas untuk Pilkada atau Pemilu yang akan datang.

"Ya, memang itu dilakukan terus menerus tiga bulan sekali dengan tujuan supaya DPTnya nanti sempurna," kata Refki.

