Chord Kisah Kasih di Sekolah Chrisye dan Video Kisah Kasih di Sekolah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Kisah Kasih di Sekolah dinyanyikan Chrisye.

Termasuk, video Kisah Kasih di Sekolah di akhir tulisan ini.

Lagu Kisah Kasih di Sekolah MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Kisah Kasih di Sekolah dilengkapi lirik lagu Kisah Kasih di Sekolah dinyanyikan Chrisye.

• Chord Gitar dan Video Yang Terlupakan Iwan Fals

• Chord Gitar dan Video Pergi Hilang dan Lupakan Remember of Today

[Intro] C Am C Am

C G

Resah dan gelisah menunggu di sini

C F G

Di sudut sekolah tempat yang kau janjikan

C F G

Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu

Dm C

Berdusta pada guru

C G

Malu aku malu pada semut merah

C F G

Yang berbaris di dinding menatapku curiga

C F G

Seakan penuh tanya sedang apa di sini

Dm C

Menanti pacar jawabku

[Reff]

C Em F G C F G

Sungguh aneh tapi nyata tak kan terlupa

C Em F G Am

Kisah kasih di sekolah dengan si dia

Dm C G C

Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah

Dm C G C

Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah

[Intro] C Am C Am

C G

Malu aku malu pada semut merah

C F G

Yang berbaris di dinding menatapku curiga

C F G

Seakan penuh tanya sedang apa di sini

Dm C F G

Menanti pacar jawabku

[Kembali ke Reff 2x]

Berikut, video musik Kisah Kasih di Sekolah dalam chord Chrisye.

Itulah, chord Kisah Kasih di Sekolah dinyanyikan Chrisye serta video YouTube Kisah Kasih di Sekolah. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )