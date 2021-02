BREAKING NEWS Kecelakaan Maut Libatkan 3 Kendaraan di Jalinbar Pesawaran, 2 Pemotor Tewas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Lintas Barat Desa Berenung, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Selasa, 9 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pesawaran AKP I Wayan Budiarta membenarkan kejadian kecelakaan lalu lintas di ruas jalan negara ini.

Dia mengungkapkan, kecelakaan tersebut melibatkan tiga kendaraan sekaligus.

Yakni kendaraan roda enam Colt Diesel BE 9264 BB, sepeda motor Honda Supra X BE 5061 YG dan kendaraan roda enam truk Toyota Dyna BE 9720 RA.

"Kejadian itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia, yakni pengendara dan penumpang sepeda motor," kata Budiarta mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo, Selasa siang.

Diketahui peristiwa naas ini menggemparkan warga sekitar kejadian. Akibatnya kecelakaan tersebut menjadi perhatian masyarakat.

Baik itu pengguna Jalinbar, maupun masyarakat di sekitar kejadian.

Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Pesawaran langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) begitu menerima informasi kecelakaan maut itu.

Kemudian mengamankan barang bukti dan mencatat keterangan saksi-saksi.

Selanjutnya korban jiwa dan luka-luka dibawa ke tempat pelayanan kesehatan terdekat.

Arus lalu lintas di ruas Jalinbar Kecamatan Gedongtataan yang sempat terganggu akibat laka lantas itu, kini sudah kembali normal.

( Tribunlampung.co.id / Robertus Didik )