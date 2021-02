Mobil Tahanan Kecelakaan di Lampung Tengah, Bodi Depan Ringsek akibat Tabrakan dengan Truk Tronton

Mobil tahanan Kejari Way Kanan mengalami kerusakan parah di bagian depan setelah bertabrakan dengan truk di Jalinteng Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan, Lampung Tengah, Rabu (10/2/2021) pagi.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera Kilometer 83, Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan, Lampung Tengah, Rabu (10/2/2021) sekitar pukul 09.20 WIB.

Kecelakaan melibatkan mobil tahanan Kejari Way Kanan Isuzu Elf nomor polisi BE 2226 WZ dan dump truck tronton Mitsubishi BE 9915 AJ.

Akibat kejadian itu, tiga orang mengalami luka-luka.

Ketiganya adalah sopir dan penumpang mobil tahanan.

Sopir bernama Fiki (23), pegawai Lapas, warga Ketapang, Lampung Utara, mengalami luka robek di bibir dan luka memar di wajah.

Dua korban kecelakaan mendapatkan perawatan di rumah sakit. (Dok Polres Lampung Tengah)

Reza (28), pegawai Kejaksaan Negeri Way Kanan, warga Blambangan Umpu, Way Kanan, mengalami luka robek di bagian kepala.

Kemudian Maman Firmansyah (45), pegawai Lapas Way Kanan, warga Kotabumi, Lampung Utara, mengalami luka memar di bagian kepala.

Sementara pengendara truk Hendra Jaya (39), warga Dusun Sindang Sari, RT 08 Desa Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, tidak mengalami luka apa pun.

Kecelakaan itu membuat bodi depan mobil tahanan ringsek.

Kiki, saksi mata, menyebutkan, peristiwa berawal saat mobil tahanan melaju dari arah Kotabumi menuju Terbanggi Besar dengan kecepatan tinggi.