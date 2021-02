FOTO Ibadah Imlek 2021 saat Pandemi Covid-19 di Vihara Thay Hin Bio, Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sejumlah warga keturunan Tionghoa melakukan sembahyang mengenakan masker di Vihara Thay Hin Bio, Telukbetung Selatan, Jumat (12/2/2021).

Masyarakat keturunan Tionghoa merayakan tahun baru Imlek 2572 di kota Bandar Lampung dengan sembahyang secara bergantian saat pandemi Covid-19 guna menghindari terjadinya kerumunan.

Selain itu juga masyarakat diwajibkan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cek suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum sembahyang guna menghindari penyebaran Covid-19.

Simak foto-fotonya:

Ibadah Imlek 2021 saat Pandemi Covid-19 di Vihara Thay Hin Bio, Bandar Lampung (Tribunlampung.co.id/Deni)

Ibadah Imlek 2021 saat Pandemi Covid-19 di Vihara Thay Hin Bio, Bandar Lampung (Tribunlampung.co.id/Deni)

Ibadah Imlek 2021 saat Pandemi Covid-19 di Vihara Thay Hin Bio, Bandar Lampung (Tribunlampung.co.id/Deni)

Suasana di Vihara Thay Hin Bio saat Imlek 2021, penuh lilin raksasa dan lampion. (Tribunlampung.co.id/Deni)

Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2021

Hari ini Jumat 12 Februari 2021 adalah perayaan Tahun Baru Imlek.

Buat kamu yang ingin mengirimkan ucapan ke orang terkasih, keluarga atau teman, berikut refrensi ucapan selamat Tahun Baru Imlek Berbahasa Inggris, Mandarin dan Indonesia seperti yang dikutip dari Tribunnews.com:

1. Happy Chinese New Year. May all your wishes come true.

(Selamat tahun baru Imlek. Semoga semua harapan Anda menjadi kenyataan)

2. Happy Chinese New Year. May you be happy and prosperous