Polisi Kawal dan Amankan Pendistribusian Vaksin Covid-19 Tahap 2 di Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan melakukan pendistribusian sekaligus pengawalan vaksin Covid-19 Tahap 2 Termin 1 dari lokasi penyimpanan di gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan menuju Rumah Sakit Daerah dan UPT Puskesmas di Kabupaten Way Kanan, Jumat (5/3/2021).

Adapun jumlah vaksin yang akan didistribusikan sebanyak 430 Vial yang akan didistribusikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Vaksin Covid-19 sebanyak 86 Vial dan sembilan UPT Puskesmas di Kabupaten Way Kanan Vaksin Covid-19 sebanyak 344 Vial.

Puskesmas yang menerima yakni Puskesmas Blambangan Umpu, Negeri Baru, Baradatu, Banjit, Kasui, Gunung Labuhan, Serupa Indah, Way Tuba dan Puskesmas Sukabumi.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kabagops Kompol Suharjono menyampaikan dalam pendistribusian Vaksin Covid 19 menuju ke rumah sakit dan UPT Puskesmas di Kabupaten Way Kanan secara sinergi dilakukan pengawalan oleh personil Polsek Jajaran Polres Way Kanan dan Koramil Jajaran Kodim 0427 Way Kanan yang didampingi petugas kesehatan dari Dinkes Way Kanan.

Tujuannya, jelas Kompol Suharjono, agar seluruh vaksin sampai ke tempat tujuan dengan aman dan lancar dalam rangka mendukung program vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Way Kanan.

Sementara, vaksin Covid-19 Tahap 2 Termin 1 tersebut akan digunakan vaksinasi terhadap pelayan publik dan kekurangan tenaga kesehatan di Kabupaten Way Kanan yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 16 Maret 2021 di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

"Kegiatan pelepasan pendistribusian Vaksin Covid-19 Tahap 2 Termin 1 dipimpin oleh Kepala UPT Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Arizon Destra,” pungkas Kabag Ops.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )