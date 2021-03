Kecelakaan Beruntun di Bandar Lampung, Avanza Tabrak Motor dan Pikap, 2 Orang Tewas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Gedung Pakuon, Kecamatan Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Kamis (11/3/2021) sekitar pukul 17.00 WIB.

Dua orang dikabarkan tewas dalam peristiwa yang terjadi di depan Toko Mebel Ali Amir tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribunlampung.co.id, kecelakaan melibatkan dua mobil dan satu motor.

Ketiga kendaraan itu adalah mobil Toyota Avanza warna putih B 2914 TFY, Mitsubishi L300 pikap warna hitam BE 9953 AT, dan sepeda motor Honda Vario warna hitam BE 2832 OU.

Saksi mata Budi Ashito (31) mengatakan, mobil Avanza itu melaju dari arah Palapa menuju Telukbetung dengan kecepatan tinggi.

"Mobil melaju dengan kecepatan tinggi saat melintas di lokasi kejadian," kata Budi, Jumat (12/3/2021).

Saat Avanza hendak mendahului mobil di depannya, kata Budi, pada saat bersamaan dari arah berlawanan muncul Honda Vario yang dikendarai Sudarto (41).

Tabrakan tak bisa dihindari. Avanza putih itu menghantam sepeda motor.

Akibatnya, sepeda motor dan pengendaranya terjatuh.

Nahasnya, warga Desa Sidodadi II, Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan itu meninggal dunia di tempat kejadian.