Pembukaan kotak suara di kantor KPU Way Kanan. KPU Way Kanan Buka Kotak Suara Ambil Formulir C Daftar Hadir Pemilih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - KPU Kabupaten Way Kanan melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil formulir C daftar hadir pemilih.

Formulir C daftar hadir pemilih pindahan dan C daftar hadir tambahan dalam rangka kegiatan Evaluasi Pemilihan Serentak 2020 dan input daftar pemilih tambahan, Rabu 24 Maret di kantor KPU setempat.

Pembukaan dihadiri seluruh komisioner KPU, anggota Bawaslu Sukindra dan Triwana dan hadir pula Kasat Intel Polres Way Kanan AKP Saipul Nawas.

Ketua KPU Way Kanan Refki Dharmawan mengatakan bahwa pembukaan kotak sesuai dengan Surat Edaran KPU RI No : 218 tahun 2021 Tentang Pengambilan data Untuk Evaluasi Pemilihan Serentak 2020 dalam rangka itu Kpu Way Kanan mengambil form C daftar hadir, C daftar Hadir pemilih tambahan dan Pindahan yaitu pemilih yang menggunakan hak pilih menggunakan KTP elektronik saat Pilkada 9 Desember yang lalu.

Selanjutnya data pemilih tersebut akan di-input ke dalam aplikasi Sidalih sebagai DPTB.

Ditambahkan Refki bahwa harapannya untuk selanjutnya ke depan data pemilih semakin baik, semakin valid sebagaimana amanat undang-undang.

KPU juga melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kepolisian dan Kodim Way Kanan untuk mendata pemilih yang yang menjadi anggota TNI Polri atau yang sudah pensiun dari TNI Polri.

