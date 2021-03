Sifat Asli Desiree Tarigan Dibongkar Anak Kandung Hotma Sitompul

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Perseteruan Desiree Tarigan dengan Hotma Sitompul kian memanas.

Giliran Sila Hacian Feliciani, anak kandung Hotma Sitompul, buka suara.

Sila bongkar perlakuan perlakuan asli Desiree Tarigan.

Tabiat asli Desiree Tarigan disebut Sila sangat jauh berbeda dengan di media sosial, terutama kepada anak-anak tirinya.

Seperti diketahui, Hotma Sitompul memiliki dua orang anak hasil dari pernikahannya yang terdahulu, yakni Sila Hasian Feliciani Sitompul dan Ditho Hasian Sitompul.

Setelah 20 tahun orangtua menikah, ternyata anak kandung Hotma Sitompul mengalami perlakuan kurang menyenangkan dari Desiree.

Kabar ini pertama diungkapkan Sila saat mengunggah foto dirnya bersama suami, dua anaknya, serta sang ayah, Hotma Sitompul.

Namun dalam captionnya, anak kandung Hotma Sitompul menunjukkan adanya kelegaan.

"Seneng banget, akhirnya tiap hari bisa berkumpul sama opung tanpa merasa tertekan lagi.

"God is good all the time #papahot," tulis anak kandung Hotma Sitompul.