PT KAI Divre IV Tanjungkarang Turunkan Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre IV Tanjungkarang menurunkan tarif layanan rapid tes antigen bagi pengguna transportasi massal jarak jauh kereta api.

Dari yang sebelumnya seharga Rp 105 ribu per uji tes, per tanggal 9 April nanti layanan rapid tes antigen di lingkungan stasiun di bawah wewenang PT KaI Divre IV Tanjungkarang akan dibandrol dengan harga Rp 85 ribu per uji tesnya.

Atau turun sebesar Rp 20 ribu.

Penurunan harga tersebut merujuk kepada syarat transportasi massal jarak jauh yang masih harus disertai dengan keterangan hasil rapid tes antigen atau keterangan bebas covid-19 lainnya.

"Sehingga bagi penumpang yang tidak membawa keterangan hasil rapid tes antigen bisa membuatnya di stasiun yang telah disediakan," ucap Manager Humas PT KAI Divre IV Tanjungkarang Jaka Jakarsih, Kamis (8/4/2021).

"Layanan rapid tes antigen di stasiun terletak di tiga stasiun besar di wilayah Divre IV Tanjungkarang, yakni Stasiun Tanjungkarang, Stasiun Kota Bumi dan Stasius Baturaja," tambahnya.

Diteruskan Jaka, penumpang yang ingin mendapatkan fasilitas tersebut diminta untuk datang lebih cepat dari jadwal keberangkatan.

"Paling tidak satu jam, agar bisa juga nantinya mengecek kelengkapan dokumen kesehatan oleh petugas stasiun," terang dia.

( Tribunlampung.co.id / V Soma Ferrer )

Baca berita PT KAI Divre IV Tanjungkarang lainnya