Kuliner Lampung, Cicipi Menu Sate hingga Tongseng nan Menggugah Selera di Sate Solo Baru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Hampir sebagian besar orang pasti sudah pernah merasakan gurih dan lezatnya sate.

Yakni irisan daging yang ditusuk-tusuk ke lidi khusus sebelum akhirnya dipanggang dan disajikan dengan bumbu kacang nan menggoda.

Salah satu pilihan berwisata kuliner olahan daging kambing atau ayam ini adalah di Warung Sate Solo Baru (Pantes H Sukarman) di Jalan ZA Pagar Alam Nomor 52, Rajabasa Bandar Lampung (deretan Toko Surya).

Selain menjual sate ayam dan kambing, juga tersedia tongseng hingga gule ayam dan kambing.

Menyesuaikan selera dan pesanan konsumen.

"Selama Ramadan kami buka mulai pukul 15.00 WIB setiap harinya. Usaha ini sudah saya geluti sejak tiga tahun lalu," ungkap Owner Sate Solo Baru, Fitri Agustina kepada Tribunlampung.co.id, Rabu (21/4/2021).

Menu favorit konsumen sendiri adalah sate, tongseng, ayam bakar, dan gule.

Untuk harga terbilang terjangkau.

Sate kambing dibanderol Rp 37 ribu per porsi, sate ayam Rp 32 ribu per porsi, gule kambing Rp 22 ribu per porsi, dan ayam bakar lengkap (sambel dan lalapan) Rp 22 ribu per porsi.

Selain itu juga masih banyak pilihan menu lainnya yang menarik untuk dicicipi.