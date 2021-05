Aksi Thomas Tuchel Tirukan Gaya Pep Guardiola Buat Geger Media Sosial

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebelum laga Final Liga Champions, media sosial digegerkan dengan video aksi kocak manager Chelsea Thomas Tuchel menirukan gaya Pep Guardiola.

Dalam video yang bereda di media sosial tersebut Thomas Tuchel terlihat melakukan ekspresi seperti gaya Pep Guardiola.

Thomas Tuchel dari atas balkon terlihat bercanda sambil menirukan gaya Pep Guardiola di depan staf dan kru The BLues, dalam cuplikan yang diposting ke media sosial oleh The Sun.

Mantan pelatih PSG itu terlihat komat-kamit sambil menggerakan tangannya ke berbagai arah.

Momen itu semakin kocak setelah Thomas Tuchel mengetahui aksinya terekam kamera.

Dia sempat terdiam sebelum akhirnya melambaikan tangan ke arah kemera sambil tertawa.

Berikut video aksi kocak Thomas Tuchel menirukan gaya ngamuk Pep Guardiola

Final Liga Champions Man City vs Chelsea berakhir dengan kemenangan 1-0 buat The Blues, Minggu (30/5/2021), di Stadion do Dragao, Porto.

Chelsea berhasil menang 1-0 atas Manchester City di Final Liga Champions berkat gol tunggal Kai Havertz di akhir babak pertama yang sekaligus menghancurkan ambisi Manchester City meraih treble winner.

Selain meraih gelar liga Champions keduakalinya gelandang Chelsea N'golo Kante dinobatkan UEFA menjadi pemain terbaik atau man of the match laga Final Liga Champions Manchester City vs Chelsea.

