Harga Kentang di Pasar Gisting Tanggamus Naik Rp 14 Ribu per Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga kentang di Pasar Gisting terus mengalami kenaikan yang kini Rp 14.000 dari Rp 12.000 per kg.

Minimnya stok barang menjadikan harga terus naik.

Menurut Nurhasanah, pedagang di Pasar Gisting, harga kentang mulai naik usai Idul Fitri 1442 H.

Setiap pekan harga terus mengalami kenaikan dan kini termasuk tinggi.

"Sekarang harga kentang jadi mahal Rp 14.000 per kg, harganya naik terus karena barangnya paling banyak dari Lampung Barat, kalau dari sini tidak terlalu banyak," ujar Nurhasanah.

Ia mengaku, harga sayuran lain yang juga naik yakni buncis yang kini jadi Rp 10.000 dari Rp 9.000 per kg.

Keduanya memang banyak dari Lampung Barat atau Pesisir Barat.

Kini kiriman barang minim sehingga harganya pun naik.

Selanjutnya timun juga naik, kini Rp 6.000 dari Rp 5.000 per kg, kacang panjang Rp 3.500 dari Rp 2.500 per ikat, kangkung Rp 2.500 dari Rp 2.000 per ikat, pare Rp 7.000 dari Rp 6.000 per kg.

Sedangkan harga yang turun yakni cabai merah yang kini Rp 20.000 dari Rp 25.000 per kg, bawang merah jadi Rp 25.000 dari Rp 28.000 per kg, bawang putih Rp 25.000 dari Rp 28.000 per kg.