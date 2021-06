Ilustrasi. Simak, berikut ini biodata Lee Bo Young, aktris cantik pemeran Seo Hee So di drama Korea Mine di bawah ini.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu pecinta drama Korea, simak profil Lee Bo Young, aktris cantik pemeran Seo Hee So di drama Korea Mine.

Pecinta drama Korea tengah disuguhkan oleh beberapa drama terbaru, salah satunya Mine.

Drama Korea Mine telah menanyangkan episode 1 pada Sabtu (8/5/2021).

Drama ini merupakan drama on going, yang baru menayangkan 2 episode.

Drama Mine adalah drama tentang perempuan kuat dan ambisius yang mengatasi prasangka masyarakat untuk menemukan apa yang sebenarnya menjadi milik mereka.

Baca juga: Biodata Chanyeol EXO, Member Paling Cengeng

Dilansir dari Wikipedia, Lee Bo Young berperan sebagai Seo Hee So.

Seo Hee So adalah mantan aktris papan atas dan istri dari putra kedua keluarga cahebol Grup Hyowon.

Biodata Lee Bo Young, Pemeran Seo Hee So di Drama Korea Mine (kolase Instagram/@leeboyounglafe_th)

Lee Bo Young merupakan aktris kelahiran 12 Januari 1979 asal Korea Selatan.

Lee Bo Young dikenal karena perannya dalam serial televise My Daughter Seo-young (2012) dan I Can Hear Your Voice (2013).

Aktris 42 tahun ini mulai debut akting dari 2003 hingga sekarang.

Baca juga: Biodata Kang Tae Oh, Pemain KDrama Doom at Your Service yang Bikin Jatuh Hati