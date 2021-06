Chord Satru dari Denny Caknan Feat Happy Asmara, Lirik Lagu Satru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Satru dari Denny Caknan feat Happy Asmara, dilengkapi lirik lagu Satru.

(Intro) C G F -Em A..Dm Em F G

C G

Unine batin dungoku..

F G Am

Ra luput ko jenengmu..

Dm G Em Am

Aku ngedem-ngedem atimu..

F G

Bakoh mempertahankanmu..

Am F -C/E Dm G

F C

Gusti.. kulo mpun manut dalane..

Dm G C

Mung jenengan sing ngatur critane..

Am Em

Sing jelas aku mikir kedepane..

F G

Opo bakal hubungan satru sak teruse..

Chorus

F G Em Am

Tulung percoyo aku sayang awakmu..

Dm Em Am A

Buktine sampean nglirik liyane..

F G Em

Sumpah ra koyo sing

Am Dm

Mbok pikir selama iki..

G C

Mas isoku meneng.. ngajeni awakmu..

C F

Sepurane yen pancen salah..

G -F Em

Sepurane yen aku ning uripmu

Am

Mung masalah..

Dm

Rangkulen aku..

G C

Iki gur mung salah pahamku..

(Int) F G Am

Ha..aa.. uuuu..

F G Am Dm

Satru hubungan mung salah.. paham..mu..

F G C

Sampean kudu ngerteni.. aku cemburu..

F C

Gusti.. kulo mpun manut dalane..

Dm G C

Mung jenengan sing ngatur critane..

C Am

Ho.. woo ooo..

Em

Sing jelas aku mikir kedepane..

F G

Opo bakal hubungan satru sak teruse..

Chorus

F G Em Am

Tulung percoyo aku sayang awakmu..

Dm Em Am A

Buktine sampean nglirik liyane..

F G Em

Sumpah ra koyo sing

Am Dm

Mbok pikir selama iki..

G C

Mas isoku meneng.. ngajeni awakmu..

C F

Sepurane yen pancen salah..

G Em

Sepurane yen aku ning uripmu

Am

Mung masalah..

Dm

Rangkulen aku..

G C

Iki gur mung salah pahamku..

C G

Unine batin dungoku..

F G Am

Ra luput ko jenengmu..

Demikian, kunci gitar atau chord gitar Satru dinyanyikan Denny Caknan feat Happy Asmara dilengkapi lirik lagu Satru.

Streaming dan unduh atau download lagu Denny Caknan feat Happy Asmara berjudul Satru MP3 bisa melalui YouTube Music.

Simak, biodata Denny Caknan.

Denny Caknan memilii nama asli Deni Setiawan.

Denny Caknan adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo asal Ngawi.

Dilansir Tribunnewswiki.com, Nama Denny Caknan mulai dikenal berkat lagunya berjudul Kartonyono Medot Janji.

Pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur, 10 Desember disebut sebagai The Next Didi Kempot karena kepiawaiannya dalam bermusik lagu-lagu Jawa.

Bangun rumah berkat "Kartonyono Medot Janji"

