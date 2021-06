Chord Gereja Tua Panbers, Lirik Lagu Gereja Tua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, Chord Gereja Tua dari Panbers dan lirik lagu Gereja Tua.

Intro F G C G/B Am

C G C F C F

C F C

Masihkah kau ingat waktu di desa

F G C

Bercanda bersama di samping gereja

F

Kala itu kita masih remaja

C G C G

Yang polos hatinya bercerita

[*]

C F C

Waktu kini t'lah lama berlalu

F G C

Sudah sepuluh tahun tak bertemu

F

Entah di mana kini kau berada

C G C G

Tak tahu di mana rimbanya

Reff

C F C

Hanya satu yang tak terlupakan

G C

Kala senja di gereja tua

F C

Waktu itu hujan rintik-rintik

D7 G

Kita berteduh di bawah atapnya

F C

Kita berdiri begitu rapat

G C

Hingga suasana begitu hangat

F C

Tanganmu kupegang erat-erat

C G C

Kenangan itu selalu kuingat

Intro C F C F G C

C F C G C G

Back to *, reff

F C

Biarpun saat ini kau t'lah berdua

G C

Itu bukanlah kesalahanmu

F C

Ku hanya ingin dapat bertemu

C G C F

Bila bertemu puaslah hatiku

C G C

Bila bertemu puaslah hatiku

Baca juga: Chord Wong Sepele Dinyanyikan Ndarboy Genk, Lirik Lagu Wong Sepele

Baca juga: Chord Ojo Nangis oleh Ndarboy Genk

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Gereja Tua dinyanyikan Panbers serta lirik lagu Gereja Tua.

Streaming dan unduh atau download lagu Panbers berjudul Gereja Tua MP3 bisa melalui YouTube Music.

Simak, biodata Panbers.

Panjaitan Bersaudara atau Panbers adalah satu nama kelompok pemusik.

Dilansir Wikipedia, kelompok musik ini didirikan pada tahun 1965 di Surabaya, terdiri dari empat orang kakak beradik kandung putra-putra dari Drs. J.M.M. Pandjaitan, S.H, dengan Bosani S.O. Sitompul.

Mereka adalah Hans Panjaitan pada lead guitar, Benny Panjaitan sebagai vokalis dan rhythm guitar, Doan Panjaitan pada bass dan keyboard, serta Asido Panjaitan pada drum.

Dalam perkembangannya, formasi band ini berubah dan bertambah sejak tahun 1990-an dengan kehadiran Maxi Pandelaki sebagai basssist, Hans Noya sebagai lead guitar, dan Hendri Lamiri pada biola.

Perjalanan karier Panbers yang dimotori oleh Benny Panjaitan.

Baca juga: Chord Satru dari Denny Caknan Feat Happy Asmara, Lirik Lagu Satru

Baca juga: Chord Tanpa Batas Waktu Dinyanyikan Ade Govinda Feat Fadly, Lirik Lagu Tanpa Batas Waktu