Polwan Polres Way Kanan Lampung Berikan Bantuan Sembako kepada Warga Terdampak Covid-19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN – Polwan Polres Way Kanan menggelar bakti sosial memberikan bantuan paket kepada warga yang terdampak Covid -19 di Kabupaten Way Kanan.

Penyerahan bantuan dilakukan oleh PS Paurlat Bagsumda Polres Way Kanan Bripka Kusnovi Wanjiarni bersama personil Polwan Polres Way Kanan dan Bhabinkamtibmas Polsek Baradatu dan Polsek Blambangan Umpu.

Pemberian bantuan kepada warga yang terdampak Covid-19 dilakuka dalam rangka hari jadi ke-73 Polwan yang jatuh pada 1 September mendatang.

“Paket sembako diberikan sebagai wujud kepedulian dan berbagi kasih untuk masyarakat kurang mampu di Kelurahan Baradatu Kecamatan Baradatu dan Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk,” Bripka Kusnovi mewakili Kapolres AKBP Binsar Manurung, Sabtu (17/7/2021).

Dirinya berharap, melalui bantuan yang diberikan akan dapat membantu warga yang kondisi ekonominya terdampak oleh pandemi Covid-19.

Terutama selama pelaksanaan PPKM darurat. Dimana aktivitas warga dibatasi guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Pada kesempatan itu, Polwan Polres Way Kanan mengajak dan menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, dengan menerapkan 6 M.( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )