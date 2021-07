TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG BARAT - Sebanyak 5 dari 90 hewan kurban di Lampung Barat ditemukan cacing pita saat diperiksa petugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Lampung Barat.

Disbunnak Lampung Barat melaksanakan kegiatan pantauan dan pemeriksaan terhadap 90 hewan kurban yang telah disembelih di sejumlah tempat penyembelihan hewan kurban yang ada di Lampung Barat.

Seluruh petugas yang diterjunkan untuk melakukan kegiatan tersebut berasal dari Disbunnak Lampung Barat dan 6 Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang ada di Lampung Barat.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan keamanan daging kurban untuk dikonsumsi masyarakat penerima daging kurban.

Dari hasil kegiatan tersebut, petugas menemukan adanya hewan kurban yang terjangkit penyakit fasciola hepatica atau cacing hati.

"Ada 5 ekor sapi yang terjangkit penyakit cacing hati dari hasil pantauan dan pemeriksaan oleh petugas," kata Kepala Disbunnak Lampung Barat Nata Djudin Amran, Rabu (21/7/2021).

Hasil temuan tersebut, berasal dari pantauan di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat pada Hari H Idul Adha 1442 H kemarin.

"Musala An Nur Kelurahan Way Mengaku 1 ekor, Musala Iman Nashir Kelurahan Way Mengaku 1 ekor, Masjid Al Manshur Kelurahan Pasar Liwa 1 ekor, dan Masjid Al Falah Kelurahan Way Mengaku 2 ekor," beber Nata.

"Itu data pada Hari H Idul Adha 1442 H, untuk hari ini data belum masuk," tambah dia.