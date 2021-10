Harga Buncis di Pasar Gisting Tanggamus Lampung Tinggi Rp 12.000/kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga buncis di Pasar Gisting memasuki pekan ini Rp 12.000 per kg dan termasuk tinggi.

Menurut Nurhasanah, salah satu pedagang di pasar tersebut, harga buncis mulai naik dalam dua pekan terakhir. Mulanya Rp 8.000 lalu naik lagi jadi Rp 10.000 dan kini Rp 12.000 per kg.

"Harga buncis sekarang sudah Rp 12.000, sudah naik lagi. Barangnya juga sudah agak susah," ujar Nurhasanah.

Ia mengaku, dengan kondisi tersebut dirinya pun tidak miliki stok dagangan, setelah stoknya habis. Selanjutnya belum diketahui apakah akan membeli untuk stok atau menunggu harga turun.

Kenaikan harga tersebut memang sudah berasal dari petani. Sebab kini pasokan buncis turun dari beberapa pekan lalu. Di satu sisi pembelian meningkat karena mulai banyak masyarakat gelar hajatan.

Sehingga dengan barang yang kian sedikit, pembelian meningkat, maka harga pun naik. Dan untuk selanjutnya belum bisa diprediksi apakah akan terus naik atau turun.

Lantas selain buncis, dalam pekan ini harga sayuran, hanya cabai merah. Saat ini harganya Rp 23.000 dari Rp 18.000 per kg.

Sedangkan harga sayuran lainnya cenderung bertahan seperti cabai rawit yang tetap Rp 25.000 per kg, bawang merah Rp 20.000 per kg, bawang putih Rp 24.000 per kg.

Lalu tomat Rp 7.000 per kg, rampai Rp 8.000 per kg, wortel Rp 7.000 per kg, kentang Rp 12.000 per kg, pare Rp 6.000 per kg, labu Rp 4.000 per kg, kacang panjang Rp 3.000 per ikat

Selanjutnya labu Rp 4.000 per kg, luncang Rp 15.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 10.000 per gandeng, bayam Rp 2.000 per ikat, kangkung Rp 2.000 per ikat, daun singkong Rp 2.000 per ikat.