Biodata Idol KPop di Drama Korea One the Women

Ilustrasi. Berikut biodata Idol KPop di Drama Korea One the Woman.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata Idol KPop di Drama Korea One the Woman, Drama Korea yang tayang pada Jumat dan Sabtu di saluran SBS.

Drakor One the Woman adalah drama komedi yang mengisahkan seorang jaksa korup dan kehilangan ingatannya karena kecelakaan.

Jaksa tersebut diperankan oleh Lee Ha Nee sebagai Jo Yeon jo.

Saat dirinya terbangun dari koma, ia berubah menjadi menantu dari keluarga Chaebol bernama Kang Mi Na yang mirip dengannya.

Lalu ada pula Han Seung Wook yang berperan sebaga Lee Sang Yoon di Drama Korea One the Woman ini.

Baca juga: Biodata Pemeran Wanita di Drama Korea Dali and the Cocky Prince

Lee Sang Yoon adalah putra keluarga Chaebol yang meninggalkan Korea Selatan karena ditinggal cinta pertamanya dan dampak perebutan harta warisan keluarganya.

Ia memutuskan untuk kembali ke Korea untuk membongkar kejadian dibalik kematian ayahnya.

Berikut biodata Idol KPop di Drama Korea One the Woman dan pemain One the Woman lainnya.

1. Park Jeong Hwa

Park Jeong Hwa lahir di Korea Selatan pada 8 Mei 1995, saat ini berusia 26 tahun.