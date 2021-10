Modus Ajak Jalan-jalan, Pemuda di Lampung Selatan Rudapaksa Gadis di Bawah Umur

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Polsek Jati Agung meringkus pemuda yang melakukan aksi asusila kepada anak di bawah umur bernama Mawar (17) di kamar Indekos DesaJatibaru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaku berinisial NUR (19) warga Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaku diduga melakukan tindak pidana asusila terhadap korban Mawar (17) pada, Rabu 22 September 2021 pukul 11.30 wib di Kamar Kos di Jatibaru Kecamatan Jati Agung Lamsel.

Kapolsek Jatiagung Iptu Anwar Mayer Siregar mengatakan penangkapan terhadap pelaku setelah adanya laporan dari keluarga korban berinsial SP (43) warga Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

"Kejadian berawal ketika pelaku dan korban janjian dan akan ketemuan. Lalu pelaku mengajak korban jalan-jalan. Namun di perjalanan pelaku mengajak korban mampir ke kontrakan milik sepupunya yang sepi. Kerena ditinggal keluar pemiliknya," kata Mayer, Selasa (12/10/2021).

"Setelah sampai, pelaku mengajak korban masuk ke kamar. Kemudian pelaku menarik tangan korban ke dalam kamar," katanya.

"Namun tak lama kemudian Novita RM (pemilik kontrakan) datang. Pelaku kemudian bergegas keluar kamar meninggalkan korban," katanya.

Mayer mengatakan melihat kejadian tersebut Novita memberitahukan kepada orang tuanya dan melaporkan kejadian tindakan asusila tersebut ke Mapolsek Jati Agung.

"Pelaku bersama barang bukti 1 potong baju seragam sekolah, warna hijau kombinasi hitam, 1 potong rok warna hitam, 1 potong BH warna crem, 1 potong celana dalam warna crem sudah kita amankan di Mapolsek Jati Agung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut," terangnya.

"Saat ini pelaku terancam Pasal 82 UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang penetepan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 Th 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak," pungkasnya

(Tribunlampung.co.id/ Dominius Desmantri Barus)