Polres Way Kanan Amankan Pelaku Pencurian Sepeda Motor Modus Bobol Rumah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Tim Tekab 308 Polres Way Kanan mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) spesialis bobol rumah.

Tersangka berinisial inisial SM (26) warga Kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

SM diketahui telah membobol rumah Supardi di Kampung Tanjung Sari Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Reskrim IPTU Des Herison Syafutra menjelaskan aksi kejahatan tersangka berlangsung pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 04:00 WIB.

Adapun modus yang dilakukan tersangka dengan cara merusak dinding geribik dapur milik korban.

Baca juga: Babinsa Way Kanan Lampung Komsos Di Sekolah-sekolah, Sosialisasikan Pentingnya Vaksin

Kemudian tersangka masuk dan keluar membawa satu unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam No.Pol BE 5202 WT.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.12. juta rupiah dan melaporkan kejadian di Polsek Blambangan Umpu.

IPTU Des Herison Syafutra mengatakan tersangka ditangkap pada hari Kamis, 14 Oktober 2021 sekitar pukul 17:30 Wib.

Mulanya tim TEKAB 308 Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat jika tersangka berada di Jalinsum Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Anggota kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka di Jalinsum Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba, Way Kanan, saat dilakukan penangkapan tersangka tidak melakukan perlawanan.

Baca juga: Vaksinasi Pelajar dan Masyarakat Umum di Way Kanan Lampung, Amelia Tak Takut Jarum Suntik

Atas informasi tersebut petugas langsung melakukan penyergapan dengan menuju lokasi dan akhirnya diamankan tanpa perlawanan.

“Penangkapan dilakukan berdasarkan pengembangan Ardian (37) warga kampung Tanjung Raja Giham, Blambangan Umpu, Way Kanan (lebih dahulu tertangkap dan saat ini sedang menjalani hukuman),” ujarnya, Minggu 17 Oktober 2021.

Selanjutnya Tim Tekab 308 Polres Way Kanan membawa SM ke mako Polres Way Kanan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatannya pelaku melanggar Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun " Jelas IPTU Des Herison Syafutra. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )