Rembug Stunting di Abung Agung Lampung Utara, Tiga Desa Tercatat Stunting

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG UTARA - Kecamatan Abung Agung bersama Dinas Kesehatan Lampung Utara menggelar Rembug Stunting, Minggu (7/11/2021).

Rembug Stunting ini dalam rangka Validasi dan Intervensi Data Stunting By Name By Addres.

Pada kesempatan ini turut hadir Camat Abung Tengah Kasim bersama Kasi Kesra hadiri Rembug Stunting di Aula Puskesmas Subik.

Dalam sambutannya Camat Abung Tengah Kasim mengucapkan terimakasih kepada Dinas Kesehatan beserta Tim instansi terkait yang telah hadir di Kecamatan Abung Tengah ini dalam Rembug Stunting.

Camat Abung Tengah melaporkan bahwa Kecamatan Abung Tengah ini terdiri dari 11 Desa, namun 3 Desa Stunting, Desa Subik sebanyak 5 orang, Desa Gunung Sadar 8 orang, Desa Gunung Besar 5 orang.

Camat dan Tim Puskesmas beserta instansi terkait selalu berupaya memberikan edukasi kepada Masyarakat yang Stunting agar dapat menurunkan bahkan menghilangkan jumlah Stunting yang ada di tiga desa tersebut.

“Alhamdulillah berkat usaha Tim terkait dapat menurunkan Stunting yang ada ditiga desa, adapun jumlah masyarakat yang Stunting di masing masing desa sebelumnya, Desa Subik 33 orang, Desa Gunung Sadar 22 Orang, Desa Gunung Besar 22 orang," terangnya.

Camat berharap dengan adanya Rembug Stunting ini kedepannya wilayah kecamatan Abung Tengah dapat terhindar dari Stunting.

"Dan saya berharap Kepada Bidan Desa dan petugas yang diberikan amanah dapat selalu memberikan edukasi agar kedepannya Kecamatan Abung Tengah dapat terbebas dari Stunting," tandasnya. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )