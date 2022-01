63 Personel Polres Way Kanan Lampung Naik Pangkat

63 personel Polres Way kanan naik pangkat periode 01 Januari 2022 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di lapangan apel Polres Way Kanan, Senin (3/1/2022).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sebanyak 63 personel Polres Way kanan naik pangkat periode 01 Januari 2022 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di lapangan apel Polres Way Kanan, Senin (3/1/2022).

Kegiatan dihadiri oleh Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung, Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan, Pejabat Utama, Kapolsek Jajaran dan anggota Polres Way Kanan yang melaksanakan kenaikan pangkat.

Dalam amanatnya Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menyampaikan sungguh merupakan suatu kebahagiaan tersendiri, dapat menerima laporan kenaikan pangkat kepada personel yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, disiplin serta loyalitas yang tinggi dalam bertugas sehingga mendapatkan reward dari institusi Polri berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Personel Polres Way Kanan yang mendapatkan Reward berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 63 personel Polri.

Dengan perincian dari Iptu ke AKP satu personel , Ipda ke Iptu tiga personel, Aipda ke Aiptu tiga personel, Bripka ke Aipda 20 personel, Brigadir ke Bripka 13 personel, Briptu ke Brigadir 12 personel, Bripda ke Briptu 11 personel.



Sebagaimana kita ketahui bersama, kenaikan pangkat personel Polri bukannya semata-mata hak personel, namun merupakan penghargaan yang diberikan negara kepada personel yang berprestasi yang telah menunjukkan dedikasi, disiplin dan pengabdian yang terbaik.

Kapolres juga mengucapkan selamat kepada personel yang telah memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

"Semoga dengan pangkat yang baru dapat menambah kebahagiaan saudara, serta mendorong semangat dan motivasi kerja dalam menjalankan tugas dan kewajiban," ujarnya.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat, penyertaan dan pertolongan kepada kita semua dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara demi Polri yang PRESISI,” terang Kapolres.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)