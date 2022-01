3 Korban Lakalantas Jalinbar Way Gelang Pulang dari Rumah Orangtuanya

Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang terlibat kecelakaan di Way Gelang, Kota Agung Barat, Tanggamus.



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Ketiga korban kecelakaan lalulintas di jalinbar ruas Pekon Way Gelang, Kota Agung Barat baru pulang dari rumah orang tuanya di Kota Agung.



Menurut Kepala Pekon Way Panas Hadi Barto, ketiga korban yakni Edi Sutiawan (41), Helda (37) dan Naviya Keysa (6), saat kejadian mereka perjalanan pulang di rumahnya di pekon setempat.



"Mereka dari tempat neneknya di Way Taman, Kelurahan Pasar Madang, Kota Agung, mau pulang ke Pekon Way Panas. Tapi saat di Way Gelang mengalami kecelakaan," ujar Hadi.



Setelah dinyatakan meninggal, ketiga jenazah diantar ambulans ke rumah duka di pekon setempat. Lalu berlanjut ke pemakaman.



Menurut Sekretaris Pekon Way Panas Panas Husni Thamrin, keluarga tersebut miliki dua anak. Dan anak yang meninggal dalam kecelakaan adalah anak kedua.

"Anak yang satunya yakni Aldi Peratama lagi di pondok pesantren. Kami berharap agar pemerintah daerah memberikan bantuan kepada keluarga korban," ujar Husni. ( Tribunlampung.co.id / Tri Yulianto )