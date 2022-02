Babinsa Koramil 427-04/Bahuga bagikan sembako kepada warga kurang mampu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Babinsa Koramil 427-04/Bahuga Sertu Tamrin dan Sertu Ari membagikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu di Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Jumat (18/02/2022).

Kesekian kalinya Babinsa Koramil 427-04/Bahuga berbagi dalam kegiatan Jumat Berkah dalam hal ini Babinsa Koramil 427-04/Bahuga membagikan sembako berupa beras kepada masyarakat yang kurang mampu akibat dampak dari mewabahnya virus Covid-19.

Sertu Tamrin mengatakan bantuan ini jangan dinilai dengan seberapa harganya namun nilailah dari ke ikhlasnya.

“Dalam kegiatan Jumat berkah ini kita dapat mengambil pahala dan barokahnya,” ujarnya.

Selain itu juga Sertu Ari Purnawan menambahkan bahwa TNI ada untuk masyarakat jadi apa yang dirasakan masyarakat saat ini TNI juga merasakan karena TNI bagian dari masyarakat.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)