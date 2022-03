Curhat Sedih Istri Doni Salmanan Setelah Suaminya Jadi Tersangka Penipuan Quotex

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dinan Nurfajrina, istri Doni Salmanan curhat setelah suaminya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan aplikasi Quotex.

Dalam unggahannya, Dinan menyemangati sang suami dengan mengaku akan tetap mencintai Doni Salmanan.

Bahkan perempuan berhijab itu juga bersedia menemaninya dalam kondisi suka dan duka.

"I love you so much forever and ever baby, will always stand with so much love and compassion beside you; always have and always will," kata Dinan di Instagram Story, Selasa (8/3/2022).

"We can do this together sayang, bismillah; inna ma'al usri yusro," tambahnya.

Sebelumnya, Dinan Nurfajrina juga sempat memberikan dukungannya kepada sang suami melalui media sosial.

"Bismillah semangat semangat cintanya aku," tulis Dinan Nurfajrina.

Unggahan tersebut diketahui juga sempat dibalas oleh Doni Salmanan.

Pria yang dikenal sebagai crazy rich Bandung itu menuturkan bahwa Dinan merupakan semangatnya dalam menjalani hidup.

"Aku adalah semangatmu, kamu adalah semangatku," jawab Doni.