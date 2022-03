Ilustrasi cabai merah. Harga Cabai Rawit di Pasar Panjang Bandar Lampung Tembus Rp 62 Ribu per Kg.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berdasarkan update data harian harga kebutuhan pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung, harga cabai rawit merah di Pasar Panjang, Bandar Lampung, tembus Rp 62 ribu per kilogram.

Harga tersebut naik tipis dari sebelumnya Rp 60 ribu per kilogram.

Sementara cabai rawit hijau menyentuh harga Rp 50 ribu per kilogram, dibandingkan sebelumnya Rp 45 ribu per kilogram.

Kemudian bawang merah masih sama dijual Rp 33 ribu per kilogram dan bawang putih honan Rp 25 ribu per kilogram.

Untuk bawang putih kating Rp 32 ribu per kilogram. Masih cenderung stabil.

Di komoditi sayur-sayuran, harga sebagian besar sayuran cenderung masih stabil seperti kol Rp 7 ribu per kilogram, wortel 9 ribu per kilogram dan kentang Rp 12 ribu per kilogram.

Komoditi ikan air tawar untuk lele dan patin dipasarkan Rp 22 ribu per kilogram, ikan mas dan ikan nila Rp 30 ribu per kilogram.

Harga beras kualitas medium dijual mulai Rp 9 ribu per kilogram.

Sementara untuk beras kualitas premium dijual mulai Rp 11 ribu sampai Rp 11,5 ribu per kilogram.

Untuk minyak goreng curah dijual Rp 19 ribu per liter, kemasan sederhana Rp 19 ribu per liter dan kemasan premium Rp 20,5 ribu per liter.

Tepung terigu Rp 11 ribu per liter dan gula pasir Rp 14 ribu per kilogram.

( Tribunlampung.co.id / Sulis Setia Markhamah )