Kapolres Way Kanan Sampaikan Permohonan Maaf ke Masyarakat, Ada Oknum Anggotanya Diduga Berselingkuh

Ilustrasi - Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna. Seorang oknum anggotanya diduga berselingkuh, Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan – Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna membenarkan adanya peristiwa penggrebekan seorang oknum polisi berpangkat AKP oleh warga, saat sedang berada di rumah salah satu anggota polisi pada Kamis (23/6/2022) dini hari.

AKBP Teddy Rachesna pun memberikan keterangan terkait dengan kejadian penggrebekan tersebut.

Dirinya mengatakan oknum polisi tersebut berinisial ZA. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh Bidang Propam Polda Lampung.

AKBP Teddy pun menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat selaku pimpinan dilingkungan Polres Way Kanan atas kejadian yang dilakukan oleh anak buahnya.

"Atas kejadian itu, secara pribadi dan selaku Kapolres Way Kanan saya AKBP Teddy Rachesna memohon maaf sebesar-besar kepada seluruh masyarakat karena telah mencoreng nama baik khususnya Polres Way Kanan,” kata Teddy, di sela sela kegiatan perlombaan melukis anak tingkat SD dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke-76 tahun yang berlangsung di GSG. Pesat Gatra Polres Way Kanan pada Jumat (24/06/2022).

Baca juga: Oknum Polisi di Way Kanan Diduga Selingkuh, Kapolres Sampaikan Maaf Kepada Masyarakat

Baca juga: Oknum Polisi Digerebek Selingkuh Coreng Citra Polri, Akademisi: Patut Diberi Sanksi

Ia mengatakan, dirinya telah mengambil langkah menunjuk PLH (pelaksana harian) Kasat Lantas sementara, sambil menunggu hasil pemeriksaan.

"Saya juga sudah mengambil langkah dengan menunjuk PLH (pelaksana harian) Kasat Lantas sementara, sambil menunggu hasil pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Lampung," ujarnya.

AKBP Teddy memastikan perbuatan ini tidak akan terulang kembali dengan melakukan pengawasan secara intensif dan tindakan yang tegas jika terbukti kepada siapa saja personel yang melakukan pelanggaran.

"Mari memberikan kesempatan ke Bid Propam Polda Lampung yang menangani perkara ini sehingga jelas dan valid selanjutnya akan saya sampaikan hasilnya,” imbuh Teddy.

Diduga Berselingkuh dengan Istri Teman Sejawat