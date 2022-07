Pencuri Ditangkap Polisi Sedang Main Game, Berfoya-foya dari Hasil Kejahatan

Tribunlampung.co.id, Tanggamus - Polsek Pugung menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berinisial SA atau Tata (19) warga Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Senin (20/6/2022) lalu.

Dalam penangkapan pelaku curanmor tersebut, petugas Polsek Pugung Polres Tanggamus turut mengamankan sepeda motor Honda Supra X 125 BE 4824 VS warna abu-abu hitam dan Honda Revo nomor polisi BE 4859 VN warna hitam merah sebagai barang bukti.

Sepeda motor tersebut milik korban Robi Sugara (24), dalam perkara curanmor 10 Juni 2022 di rumahnya Dusun Sukawangi, Pekon Pungkut, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

Sepeda motor Honda Beat B 3834 KGT warna hitam milik korban Suhendra (23) warga Pekon Way Halom, Gunung Alip, Tanggamus dalam perkara 8 Juni 2022 di jalan area pesawahan Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

Selain berhasil menangkap SA, petugas kepolisian juga berhasil mengamankan dua tersangka lainnya sebagai penadah, yakni AG alias Togar (44) warga Pekon Rantau Tijang dan RDS (28) warga Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

Kapolsek Pugung Ipda Ori Wiryadi mengungkapkan, ketiga orang yang ditangkap atas dasar 2 laporan polisi dan 2 korban dengan 2 TKP di wilayah hukum Polsek Pugung, Polres Tanggamus.

"Ketiga tersangka ditangkap atas dasar hasil penyelidikan dan pengembangan 2 laporan kasus Curat dengan 2 TKP di wilayah Pugung," ungkap Ori Wiryadi mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Satya Widhy Widharyadi, Minggu (26/6/2022).

Ditambahkan Ipda Ori Wiryadi, ketiga tersangka berhasil ditangkap di hari yang sama.

"SA ditangkap pada pukul 22.00 WIB di Pekon Tanjung Heran saat bermain game," ungkap Ori.

"Kalau RDS ditangkap pukul 22.30 WIB dan AG pada pukul 23.00 WIB di rumahnya masing-masing," sambungnya.