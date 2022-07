Penampilan Rina Nose Kini Berubah Drastis, Rambutnya Dipotong dan Dicat Sendiri

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aksi komedian Rina Nose saat memotong sendiri rambutnya jadi sorotan. Melalui postingannya, Rina Nose menunjukkan kemampuannya memotong rambut sendiri.

Meskipun Rina Nose adalah artis terkenal dan tajir, ia tetap percaya diri dengan kemampuannya menggunting rambutnya sendiri bermodal kaca dan gunting.

Bahkan, Rina Nose tak hanya mampu memotong sendiri rambutnya tetapi juga mewarnai dan melakukan styling pada rambutnya.

"Kaum DIY (Do It Yourself) mana suaranya potong rambut sendiri, cat rambut sendiri, styling sendiri, nilai sendiri, kritik sendiri, ngomel sendiri," tulis Rina Nose melalui akunnya, @rinanose16 pada Jumat (29/7/2022).

Aksi yang dilakukan komedian 38 tahun itu pun menuai banyak komentar netizen. Salah satunya datang dari penyanyi kondang Titi DJ.

Baca juga: Jonathan Frizzy Minta Dhena Devanka Ucap Sumpah, Ada Ga Dia Keluar Uang?

Baca juga: Doddy Sudrajat Puji Karier Mayang Luar Biasa, Bawakan 15 Lagu Kurang Lebih

Sang diva tampak takjub dengan kemampuan Rina Nose.

ti2dj: Apa sih yg km gak bisaaa??? Untuk rambut yg diatas leher belakang, harus pake cukuran listrik,, nah itu harus ada yg bantuin, aku bisa bantu cukur… Percaya gak?

Selain Titi DJ, banyak juga yang turut memuji Rina Nose yang multitalenta.

Rina Nose merupakan seorang aktris, presenter, penyanyi, sekaligus komedian kondang Tanah Air.

Wanita bernama asli Nurina Permata Putri ini juga dikenal pandai menirukan beragam gaya dan suara penyanyi kondang lain.