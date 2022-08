37 Desa di Lampung Endemi Malaria, Diskes: Spesifik Pinggir Pantai

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Empat daerah di Lampung masuk sebagai wilayah dengan setatus endemi malaria.

Kepala Dinas Kesehatan Povinsi Lampung Reihana mengungkap dari empat daerah di Lampung itu, terdata sebanyak 37 desa endemi malaria.

Reihana membeberkan, keempat wilayah endemi malaria di Lampung itu terdiri dari, Pesawaran, Bandar Lampung, Pesisir Barat dan Lampung Selatan.

Dinas Kesehatan menarget, Provinsi Lampung akan bebas malaria pada tahun 2025 nanti.

Ditambahkan Reihana, keempat daerah di Lampung itu tergolong dalam wilayah endemis rendah penyakit malaria.

Penilaian endemis rendah, menurut Reihana, karena angka kesakitan malaria per seribu penduduk berada di atas nol dan bawah 1.

"Pesawaran 0,52 per seribu penduduk, Bandar Lampung 0,08 per seribu penduduk, Metro 0,02 per seribu penduduk dan Lampung Timur 0,01 per seribu penduduk," sebut Reihana, Minggu (7/8/2022).

"Sementara kabupaten/kota lainnya di Lampung angka kesakitan malarianya ada di angka 0 per seribu penduduk," lanjut dia.

Lebih lanjut, empat kabupaten dan kota yang tergolong masih endemis malaria itu terinci kembali menjadi 37 desa.

"Jumlah desa endemis 37 desa dari total desa 2.435 desa di Lampung," jelas dia.