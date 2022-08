Soal Pernikahan, Luna Maya Tidak Mau Sekedar Puaskan Anggapan Orang Menikah Usia 25 Tahun

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Luna Maya mengaku tidak mau ambil pusing perihal jodoh, meski usianya sudah memasuki 38 tahun.

Menurut Luna Maya, masalah jodoh dan pernikahan adalah masalah personal bukan standar yang berlaku untuk semua orang.

Meski begitu Luna Maya tetap minta didoakan agar segera dipertemukan dengan jodohnya.

Menurut Luna, idealnya untuk perempuan menikah di usia 25 tahun.

"Idealnya di Indonesia di Timur perempuan berkeluarga idealnya di usia 25 ke atas, idealnya walaupun banyak yang di bawah ya," ucapnya dikutib Tribunnews.

Baca juga: Nagita Slavina Ingin Bangun Mall di Citayam, Jawa Barat dan Bisnis Kecantikan

Baca juga: Raffi Ahmad Kenal Marshanda Lama, jadi Alasan Bantu Lunasi Utang di RSJ Amerika Serikat

Namun, bagi Luna Maya, usia bukanlah masalah karena standar ideal di masyarakat tidak bisa diterapkan terhadap semua individu.

"Jadi aku tidak mau sekedar memuaskan keidealism masyarakat untuk menikah, berkeluarga," terang Luna.

Bagi Luna, pemilihan pasangan bukan saja sekedar asal memilih, namun ada pertimbangan siap atau tidaknya.

Dan dirinya miliki keinginan tidak salah dalam memilih pasangan.

"Tapi memilih pasangan yang salah atau sekedar milih atau sebenarnya aku nggak siap tapi yaudah deh just do it."