Kedai Bakso Anzulfar di Metro, Bisa Ambil Bakso Sepuasnya dengan Harga Rp 21 Ribu per Mangkuk

Bakso Anzulfar Kota Metro, pengunjung dapat mengambil bakso sepuasnya denga harga Rp 21 ribu per mangkuk.

Tribunlampung.co.id, Metro – Menghabiskan waktu liburan di Kota Metro, akan kurang lengkap jika tidak mengunjungi Bakso Anzulfar. Terutama bagi mereka yang menyukai kuliner bakso.

Memiliki slogan ‘All You Can Eat’, pengunjung dapat mengambil bakso sepuasnya dengan hanya membayar Rp 20 ribu per mangkuk.

Kedai bakso Anzulfar ini berada di Jalan Teratai, Kelurahan Mulyojati, Metro Barat. Tepatnya di depan kampung Dharma Wacana.

Menurut Rian, pegawai Bakso Anzulfar mengatakan, ada banyak macam varian bakso yang bisa dinikmati pengunjung.

“Disini ada bakso kecil, bakso besar, bakso tahu, tetelan, dan tulang sapi,” kata dia kepada Tribun, Sabtu (20/8/2022).

Selain menu utama bakso, juga ada makanan pelengkap.

Pengunjung dapat memilih menu pelengkap, seperti lontong, mi kwetiaw, mi kuning, bihun, dan touge.

Rian mengungkapkan, pembeli dapat mengambil jumlah bakso sesuai keinginannya, karena tidak ada batasan.

“Syaratnya, kata dia, bakso yang diambil harus dihabiskan,” ujarnya.

Terkait ketentuan mengenai bakso yang harus habis di tempat, Rian menilai ketentuan tersebut diberikan agar pembeli dapat mengambil sesuai porsinya masing-masing.