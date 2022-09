Produsen Tempe di Bandar Lampung Keluhkan Harga Kedelai Naik Hingga 100 Persen

Pengrajin tempe di Jalan Pulau Ternate No 01, Gang Lobak Jagabaya 2, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung sedang mengolah kedelai untuk dijadikan tempe, Kamis (1/9/2022).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Produsen tempe di Bandar Lampung keluhkan harga kedelai yang melonjak naik.

Bahkan, kenaikan harga bahan baku utama pembuatan tempe dan tahu ini sendiri hingga 100 persen dari harga normal.

"Harga normal kedelai aslinya sebenarnya sekitar Rp 6.200 sampai Rp 6.400 per kilogramnya, tapi sekarang ini naiknya sampai Rp 12.700 per kilogram," ujar Salah satu pengrajin tempe di Jalan Pulau Ternate No 01, Gang Lobak Jagabaya 2, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, Sarindi, Kamis (1/9/2022).

"Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda penurunan harga," imbuhnya.

Sarindi melanjutkan, naiknya harga kedelai yang mencapai 100 persen sangat mempengaruhi jumlah produksi tempe di tempat usahanya.

Menurut dia, hal tersebut juga berakibat pada penurunan omset yang mereka dapatkan.

Lebih lanjut Sarindi mengatakan, jika saat ini ia hanya mengandalkan pesanan konsumen untuk mempertahankan produksi.

"Tadinya kita pengrajin ini paling dikit dapat pesanan 150 kg bahkan bisa lebih kalau pasaran rame, sekarang paling 100 kg kadang 90 kg saja," ujar Sarindi.

"Kecuali saat ada pesanan. Kalau ada pesanan itu kita bisa 125 kg sampai 150 kg, tapi kan tidak tiap hari kita ada pesanan, cuma saat ada orang hajatan yang sebagian masih menggunakan tempe saja," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sarindi mengatakan, cara lain untuk menutupi agar tidak mengalami kerugian, ia memperkecil ukuran dan menaikkan harga tempe.