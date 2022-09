Kasatrekrim AKP Andre Try Putra. Polres Way Kanan ringkus 2 pelaku curat kabel MVTIC di Negara Batin Lampung.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan mengamankan dua pelaku curat (pencurian dengan pemberatan ) kabel MVTIC di Kampung Negara Batin Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Dua pelaku curat kabel yang diamankan inisial KS (47) berdomisili di Kampung Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

Kemudian pelaku curat kabel lainnya JW (40) berdomisili di Kampung Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatrekrim AKP Andre Try Putra mengatakan kronologis kejadian pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 16.24 WIB, Iqbal (Karyawan BUMN) mendapat informasi bahwa di Kampung Negara Batin Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan terjadi pencurian kabel MVTIC.

Kabel yang dicuri diperkirakan terletak di 9,1 KMS.

Setelah mendapat informasi, pihak perusahaan menugaskan timm menuju ke lokasi untuk mengecek kebenarannya.

“Kami langsung meminta keterangan dari beberapa saksi dan tentunya karyawan,” ujarnya, Selasa 6 September 2022.

Hasilnya setibanya di lokasi, dugaan korban benar bahwa kabel MVTIC telah hilang.

Pencurian dilakukan dengan cara memutus kabel dengan panjang sekitar 4 kilometer.

Pelaku hanya mengambil kuningan atau tembaga yang ada dalam lapisan kabel tersebut.